KSK’ye iyi haber

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka'da 15 Kasım'da iç sahadaki Manisa Basket yenilgisi sonrası istifa eden genel menajer Nihat Mala, başkan Aygün Cicibaş'ın ısrarıyla göreve geri döndü. Nihat Mala yeşil-kırmızılılarda yeniden göreve başladı. Karşıyaka, oyuncu ve idareci olarak her kademede görev yapan Mala'nın istifa kararıyla ilgili açıklama yapmamıştı. Türk basketbolunun 52 yıldır küme düşmeyen köklü kulübü Kaf-Kaf, kötü gidişe son vermeye çalışırken yönetim kritik dönemeçte Nihat Mala'nın yuvadan ayrılmaması için seferberlik ilan etmişti.

YENİ TRANSFER MOODY GELDİ

Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp 1987'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Nihat Mala geçen sezon 12 yıl sonra tekrar genel menajerliğe dönmüştü. Mala, sponsor kriziyle dağılan takımı yeniden oluşturup kümede tutmak için büyük çaba harcamıştı. Sezon başında transfer ettiği Chizzo ve Tarrant'tan sonra Mihail Naumoski'yle de yollarını ayıran, Moore'u Rusya'ya satan Kaf-Kaf, anlaşmaya vardığı guard Stefan Moody'i İzmir'e getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Tecrübeli oyun kurucu kadroya katılacak.