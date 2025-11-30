Beşiktaş kazandı: Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti!

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.



71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2