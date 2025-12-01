Bodrum FK 4 köşe

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, evinde kendisi gibi zirve yarışı veren Çorum FK'yı 4-0 mağlup ederek haftayı 2. sırada kapattı. 17. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda kale sahasına gelen topa Sehic'ten önce yükselen ve kafa vuruşunu yapan Ahmet topu ağlara yolladı: 1-0. 20'de Çorum FK'da Kerem, sol kanat taç çizgisinde Dimitrov'un ayak bileğine yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü. Ancak pozisyon VAR tarafından incelendi. VAR sarı kartı iptal ederek Kerem'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. 26'da sağ kanattan gelişen atakta Brazao'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert'in, Seferi'ye kazandırdığı topta Seferi'nin vuruşunda top savunmadan döndü. Ceza sahasanı doğru seken toa gelişine vuran Fredy'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

GOLLER 2. YARI DA DEVAM ETTİ

63'te ceza sahası içerisinde topla buluşan Dimitrov'un sol çaprazdan kale sahasına yaptığı ortada Seferi'nin kale vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kalktı. 75'te Ajeti'nin savunmadan gönderdiği uzun topla sağ kanatta buluşan Gökdeniz, ceza sahası yayının üzerindeki Seferi ile topu buluşturdu. Seferi de solunda yer alan Fredy'e topu aktardı. Fredy kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kale sahasına çevirdi ve arka direkte Gökdeniz topu filelerle buluşturou: 3-0. 87'de Fredy'nin ara pasında Seferi, Attamah'tan sıyrılıp plase vuruşla golü attı: 4-0. Mücadele yeşil-beyazlıların 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

CELAL DUMANLI UNUTULMADI

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ahmet Aslan, attığı gol sonrası sakatlığı bulunan takım arkadaşı Celal Dumanlı'nın "geçmiş olsun" yazılı formasını gösterdi. Celal, geçtiğimiz hafta içinde antrenman sırasında sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. Öte yandan Milli Takımlar ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, mücadeleyi stattan takip etti. Bu arada takımın 3. golünü atan Gökdeniz Bayrakdar bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Uzun süreli sakatlık dönemini atlatan genç futbolcu, oyuna sonradan girip 75. dakikada ağları sarsmayı başardı.