Fethiyespor gülmeyi unuttu

2. Lig Kırmızı Grup'ta liglere verilen aranın ardından Fethiyespor, deplasmanda Bursaspor'a farklı mağlup oldu: 3-0. Son dört maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan lacivert-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Müsabakaya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 7. dakikada Sertaç Çam'ın attığı golle öne geçti: 1-0. 30'da İlhan Depe aradaki farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 59'da Muhammet Demir sahne aldı ve Bursaspor'u rahatlatan golü kaydetti: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakayı Bursaspor 3-0 kazandı. Fethiyespor, gelecek hafta Kahramanmaraş İstiklal'i konuk edecek.