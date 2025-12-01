Kara Kartal kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Rakibini 2-0 yenen siyahbeyazlılar üst üste ikinci deplasman galibiyetini aldı. 8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı. 34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncunun sağına çekip çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 0-1 sona erdi.

GRBIC KALEDE DEVLEŞTİ

İkinci yarıda çok sayıda gol pozisyonuna giren Beşiktaş0 kaleci Grbic'i geçmekte zorlandı. 48'de Jurasek'in yerden ortasına arka direkte Gökhan'ın gelişine çektiği sert şutu Grbic kornere çeldi. 53'te Silva'nın içeriye çevirdiği topa Cengiz sert vurdu ancak Grbic gole izin vermedi. 57'de ceza sahasında yaşanan karambolün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 58'de Cengiz'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Grbic bir kez daha geçit vermedi. 71'de Cengiz'in içeriye çevirdiği topu Toure penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun sert plasesi köşeden ağlara gitti ve maç 0-2 sona erdi.

YALÇIN'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Samsunspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı. Tecrübeli teknik adam forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

ORKUN 2 MAÇ SONRA JOTA SİLVA İLK KEZ

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı. Kanat oyuncusu Jota Silva ise siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı. Bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.