Karagümrük galibiyetiyle ligde moral bulan Beşiktaş'ta, Cengiz Ünder adeta küllerinden doğdu. Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından performansıyla alkış aldı. Son haftalarda form grafiğini yükselten milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da etkili performansını asistle taçlandırdı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı mücadelenin 58. dakikasında kazanılan penaltıda kaleci Grbic'i geçemeyen 28 yaşındaki yıldız, 13 dakika sonra ise El Bilal Toure'ye şık bir asist yaptı.Cengiz Ünder böylece son 9 lig maçında 6 gole doğrudan katkı vermeyi başardı. Tecrübeli kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların etkili performansını sürdürmesi halinde Cengiz'in bonservisini almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.