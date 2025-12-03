Altınordu’da umutlar tükeniyor

2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu'da umutlar her geçen gün tükeniyor. Zor günler geçiren ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle eski günlerinden uzakta olan İzmir ekibi, şu an 4 puan ile ligin dibinde yer alıyor. Gelecek adına umut vermeyen ve ligden düşmesi neredeyse kesinleşen İzmir temsilcisinin gelecek haftalar için de hiçbir umudu kalmadı. Elindeki mevcut kadroyla henüz galibiyet alamayan Altınordu, çıktığı 13 maçta 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bir dönem İzmir'in markası olarak lanse edilen ve Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertli ekip, bugün tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İzmir'in köklü ekibinin bu sezon 3. Lig'e düşeceği tahmin ediliyor.