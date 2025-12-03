Beşiktaş’ta yeni sayfa

Süper Lig'de sezonun devre arasına yaklaşılırken Beşiktaş, yeni umutlarla yeni bir sayfa açıyor. İstikrarsız sonuçlar ve Rafa Silva kriziyle sarsılan siyah-beyazlılara Karagümrük galibiyeti ilaç oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattında yaptığı değişiklikler tam not aldı. Jota Silva, Cerny ve Cengiz Ünder'li 3'lü ofansif hat, iyi anlamda görüntü verdi.

ORKUN KENDİNE GELDİ

Forvette Bilal Toure tercihi de tam not aldı. Kaptan Orkun Kökçü de üzerindeki ölü toprağını attı. Yüzde 95 isabetli pas, 12 kez sahipsiz top kazanma, 6 orta ve 9 kilit pasla dikkat çeken milli futbolcu, öz güvenini yeniden kazandı. Öte yandan Sergen Yalçın'ın transfer listesini yönetime ilettiği öğrenildi. Kurmayların Yalçın'dan aldığı liste doğrultusunda görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.