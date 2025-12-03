Hayal kırıklığı derbisi

F.Bahçe ile G.Saray arasında önceki gün Chobani Stadı'nda oynanan derbi her iki taraf için de hayal kırıklığı oldu. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibini yenip zirveye çıkma planları gerçekleşmezken sarı-kırmızılı cephede ise 90+5'te yenilen gol şok etkisi yarattı. Fenerbahçe derbide ilk isabetli şutunu 88. dakikada atması taraftarların yoğun tepkisine neden olurken Kanarya'nın bir zamanlar derbilerin kalesi olarak nitelendirdiği sahasında G.Saray'ı son 10 derbide sadece 1 kez yenebilmesi dikkat çekti. Aslan ise maçın genelinde üstün bir oyun sergilemesine rağmen skoru tutamazken teknik direktör Okan Buruk oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu. Karşılaşma Avrupa basınında da geniş yer buldu. İspanya'dan Mundo Deportivo "Jhon Duran, Türk futbolunun klasiğinde Fenerbahçe'yi kurtardı" derken Portekiz'den Abola ""Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Süper Ligi karıştırdı." dedi. Almanya'dan Bild de gol sonrası Kazımcan'ın tribünlerden gelen çakmakla yaralanması ile ilgili "Sane'nin golü sonrası skandal" ifadelerini kullandı

DURAN'IN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

F.Bahçe'nin golcüsü Jhon Duran, attığı golün ardından reklam panolarının üstüne çıkarak yaptığı hareketle büyük tepki topladı. 21 yaşındaki futbolcunun kutlaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. G.Saray yönetimi olayın disiplin talimatları kapsamında değerlendirilmesini talep ederken, sosyal medyada yıldız ismin ceza alabileceği yönünde bir görüş hakim.