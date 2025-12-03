Kupa heyecanı tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün birbirinden kritik maçlar oynanacak. Kazanan takımın gruplara kalacağı heyecan dolu 90 dakikalar nefesleri kesecek. Muğla derbisinde 2. Lig ekibi Muğlaspor, yenilenen Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da 1. Lig temsilcisi Bodrum FK'yı konuk edecek. Müsabakayı Oğuzhan Gökçen yönetecek. 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Aliağa FK, aynı saatte 1. Lig ekibi Sivasspor'a konuk olacak. BB Grup 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada Burak Pakkan görev yapacak. Günün son maçında ise Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 1. Lig temsilcisi Vanspor FK'yı ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Günün diğer maçları ise şu şekilde: (13.00) Karacabey-Kocaelispor, (13.30) Eyüpspor-Çankaya SK, İstanbulspor-Sarıyer, K.Maraşspor-Erzurumspor, (15.30) Esenler Erokspor- Karagümrük.