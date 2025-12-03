Olaylar sonrası sevkler gerçekleşti

FENERBAHÇE-GALATASARAY derbisi olaylar ve tartışmalarla geride kalırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri de dün akşam gerçekleşti. Her iki kulüp de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'lık olurken, yönetici, futbolcu ve antrenörler de sevkten nasibini aldı. Fenerbahçe'de yönetici Ali Bozan sportmenliğe aykırı hareketi, futbolcu Mert Hakan Yandaş da hakareti nedeniyle kurula sevk edildi. Konuk ekip Galatasaray'da ise yönetici Metin Öztürk "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle, antrenör Serhat Doğan ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'lık oldular. PFDK'nın cezaları perşembe günü açıklaması bekleniyor.