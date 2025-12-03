Türkiye Kupası’nda favoriler kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eleme heyecanı dün dört karşılaşmayla başladı. A Spor'un canlı olarak ekranlara getirdiği futbol şöleninde favori ekipler farklı kazanıp tur atlamayı başardı. Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig'den Muşspor'u 4-1'lik skorla yenerek kupada yoluna devem etti. Çaykur Rizespor, 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'u 6-1'lik skorla geçerken, yine Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Birinci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Keçiörengücü, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma bölümünde attığı iki golle 2-0 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.