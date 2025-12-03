Futbolda tribünlerden atılan yabancı madde kabusu bitmek bilmiyor. Son olarak Galatasaray'ın 27'nci dakikada bulduğu gol sonrası sevinç sırasında köşe gönderinin yakınlarında tribünden gelen yabancı maddeyle sarı-kırmızılı ekibin sol beki yüzüne darbe almış, bir süre yerden kalkamamıştı. 23 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe derbisinde sahayı sedyeyle terk ederken İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti. Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek. Öte yandan; Maç oynanırken sahaya ayakkabısını atan Fenerbahçe taraftarı da gözaltına alındı.

NELER ATILDI NELER

Derbide atılan çakmak ve ayakkabı futbol tarihindeki sahalara atılan yabancı maddeleri akıllara getirdi. İşte sahaya atılan yabancı maddelere ilişkin öne çıkan bazı örnekler;

EL BOMBASI: İngiltere İkinci Ligi'nde 1966'da oynanan Brentford-Millwall maçında sahaya el bombası atıldı. Brentford kalecisi Brodie, ceza sahasına atılan bombayı eline alıp inceledi ve sahanın dışına attı.

DOMUZ KAFASI: 2002'de Nou Camp'taki Barcelona-R.Madrid maçında Barça taraftarları rakip takıma transfer olan Figo'ya şişe ve çakmak fırlatmış, korner atmaya hazırlanan Portekizli yıldıza birkaç metre yanına düşen bir domuz kafası atmıştı.

SCOOTER: İnter taraftarları, evsahibi oldukları bir maçta sahaya scooter fırlattı.

KUZU BUDU: Kuzey İrlanda Premier Ligi'nde 2008'de Ballymena United ve Distillery takımları arasında yapılan maçta sahaya kuzu budu atıldı.