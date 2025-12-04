Aliağa’dan müthiş zafer

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme Turu'nda Aliağa FK fırtınası esti. İkinci Lig temsilcisi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'u dün deplasmanda 3-1 yenerek güçlü rakibini saf dışı bıraktı ve grup aşamasına kaldı. Karşılaşmaya Aliağa FK etkili başladı. Mücadelenin 15. dakikasında Yusuf Erdem'in pasında Malik Karaahmet gol perdesini açarak Aliağa'yı zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Aliağa FK 10 kişi kaldı. Bu dakikada Necati Özdemir rakibine yaptığı sert hareket sonucu direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarı İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 1 kişi eksik oynayan Aliağa, 55'te yine Malik'in attığı golle skoru 2-0'e getirdi. Ev sahibi Sivasspor, 60. dakikada Daniel Avramovski'nin golüyle farkı bire indirip umutlandı: 1-2.

MERTCAN FİŞİ ÇEKTİ

Ancak rakip kalede baskısını sürdüren sarısiyahlılar, 75'te Mertcan ile maçın skorunu belirledi: 1-3. Aliağa busonuçla ğrup aşamasına kalırken, Sivas ise kupaya veda etti.