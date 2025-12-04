Altınordu kader sınavında

TFF 2.lig Beyaz Grup'ta son günler geçiren Altınordu, bu hafta kader sınavına çıkıyor. Ligde son 5 maçını kaybeden ve 4 puanla son sırada yer alan Altınordu, cumartesi günü deplasmanda zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Grupta zirvenin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan 30 puanlı Başkent ekibi, evinde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertliler bu maçı bir çıkış olarak değerlendiriyor.

BURAK GÜLTEKİN CEZALI

İzmir ekibi, sahasında hiç kaybetmeyen Başkent ekibine hem ilk yenilgisini tattırmak, hem de çıkışa geçmek istiyor. Altınordu'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Burak Gültekin zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan geçen sezon devre arasında Kuşadasıspor'a kiralanıp, bu sezon başında sözleşmesi feshedildikten sonra Ankara temsilcisi ile anlaşan Tahsin Çakmak eski takımına rakip olacak. Altınordu, deplasmanda 6 maça çıkarken, 3 beraberlik, üç yenilgiyle hanesine üç puan yazdırabildi.

SAVUNMA VE HÜCUMDA ÇÖKTÜ

Altınordu ligde puan alamadığı son 5 maçta savunma ve hücumda çöküş yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, 5 maçta kalesinde toplam 13 gol görürken, ağları sadece son iki kez havalandırabildi.