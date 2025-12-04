Balıkesirspor’da Kavçak’tan tesekkür

TFF Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta son 8 karşılaşmada namağlup 6 galibiyet, 2 beraberlikle Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, futbolcularının emeklerine ve tribündeki taraftarlara teşekkür etti. Grupta 7 futbolcusu bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen altyapısından çıkardığı gençlere sarılıp yarışta fren yapmayan kırmızı-beyazlılarda Cem Kavçak, "Pazar günü evimizde, iddialı ve güçlü bir rakip olan Uşakspor'u yenerek emeğimizin ve mücadelemizin karşılığı olan haklı bir galibiyete imza attık. Bu önemli zafere katkı sağlayan tüm futbolcularımı içtenlikle kutluyorum. Bu sonuç, uzun lig maratonunda attığımız sağlam ve anlamlı bir adım daha oldu" ifadelerini kullandı.