Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir FB muhtemel 11’ler!

Başakşehir ile Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı maçta rakibinden puan almak istiyor. Başakşehir ise evinde kaybetmek istemiyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Başakşehir muhtemel 11'leri, maç öncesi önemli detaylar...
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Fenerbahçe 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Bertuğ, Harit.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Becao, Semedo, Skriniar, Alvarez, Asensio, Nene, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.