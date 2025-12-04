Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi. Isınma koşularının ardından geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu arada Beşiktaş Kulübü, 1965-1972 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen eski milli futbolcu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini duyurdu.