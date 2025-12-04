Bodrum FK gruplarda

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında iki Muğla ekibinin randevusunda Bodrum FK, geriye düştüğü maçta Muğlaspor'u 2-1 yenerek grup aşamalarına kaldı. Karşılaşmada gol perdesini 20. dakikada ev sahibi ekipten Mustafa Erkasap açtı. İlk yarı 1-0'lık sonuçla sona ererken ikinci yarıya ise Bodrum ağırlığını koydu. 52. dakikada Bodrum atağında Mustafa sert vurdu top kalecide kaldı. 55. dakikada ise konuk ekip aradığı golü buldu.

55'TE EŞİTLENDİ

Adem'in ortasında İsmail'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 62. dakikada Çağrı'nın vuruşunda top direkten dönerken 68'de Gökdeniz'in sert şutunda kaleci Arel topu kornere çeldi. 78. dakikada ise Mustafa'nın ortasında Muğlaspor'dan Çağrı kafayı vurdu ve top direğin üzerinden dışarı çıktı. Bodrum FK maçın uzatma anlarında ise galibiyet golünü attı. Omar'ın ortasında Ali kafayı vurdu ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Bu arada maç esnasında tribünde gergin anlar yaşandı. Ev sahibi Muğlaspor taraftarları ile Bodrumspor konuk takım taraftarları arasında önce sözlü atışma yaşanırken atışma kavgaya döndü. Arbede sırasında Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, ortamı sakinleştirmek istedi. Ancak tartışma hararetlendi ve karşılıklı küfürler edildi. Ardından taraftalar arasında fiziksel müdahale yaşanırken güvenlik güçleri olayın büyümesini engelledi.