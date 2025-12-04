Centilmen Manisa FK

Birinci lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Manisa FK, Fair- Play tablosunda ise zirveye koşuyor. Ligde 15 hafta geride kalırken son Pendik yenilgisiyle 13 puanla 18. sırada yer alan siyah-beyazlılar, centilmenlik tablosunda İstanbulspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.

CİSSOKHO ZİRVEDE

Manisa ekibi, toplam 30 sarı kart görürken ikinci sarıdan bir de kırmızı kartla cezalandırıldı. Ege temsilcisinde en çok kart gören oyuncu 7 sarı ile Cissokho olurken Toure ve Ayberk ise 4'er sarı kart gördü. Manisa temsilcisi, 7 Aralık Pazar günü sahasındaVan Spor'u konuk edecek.