Efeler’e dev proje

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yapılması planlanan 4 bin seyirci kapasiteli yeni spor salonu ile kamp eğitim merkezi için protokol imzalandı. 77 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kentin spor altyapısı adına önemli bir yatırım olarak hayata geçirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto arasında imzalanan yatırım protokolü, Spor Toto Başkan Vekili Metin Ayvazoğlu ile AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında toplam 17 bin 578 metrekare inşaat alanına sahip modern bir tesis inşa edilecek. Üç ana bloktan oluşacak tesisin A Blok bölümünde, 4 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip çok amaçlı spor salonu yer alacak. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanan salonda, sporcular için soyunma odaları, antrenör odaları, kondisyon salonu, yönetim alanları ve protokol bölümleri bulunacak. B Blok'ta bireysel spor branşlarına yönelik antrenman salonları, atış poligonu, kondisyon ve halter salonları ile sauna ve masaj alanları yer alacak. C Blok'ta ise kamp eğitim merkezi konumlandırılacak; burada çalışma alanları, yemekhane, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya sporcuların hizmetine sunulacak.