Fethiyespor’un rakibi Bandırma

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fethiyespor, kupa mesaisine çıkıyor. Şimşekler, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda bugün 1. Lig ekibi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Maçın normal süresi berabere tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da kazanan çıkmazsa galip tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.