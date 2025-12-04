Karşıyaka'dan İzmir’e çağrı

TFF Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta pazar günü zirve yarışında önemli rakibi Eskişehirspor'a konuk olacak namağlup Karşıyaka'da yönetim, İzmir'e tarihi çağrı yaptı. Tüm mülki amirler, siyasiler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarına seslenen kurmaylar, İzmir'i pazar günü Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda yanlarında görmek istediklerini belirtti.
Grupta bu maç öncesi Karşıyaka lider Kütahyaspor'un 1 puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada, Eskişehirspor 23 puanla üçüncü sırada yer alırken, yönetimden açıklama geldi. 8 sezondur 3'üncü Lig'den kurtulamayıp bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kaf-Kaf'tan, "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi.
"KAF-KAF ORTAK DEĞERDİR"
Karşıyaka yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Valimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımız, değerli Milletvekillerimiz, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız ve camiamızın değerli iş insanları, 7 Aralık'ta oynanacak Eskişehir deplasmanı, camiamız için birlik ve dayanışmanın güçlü bir yansıması olacaktır. Bu önemli karşılaşmada, siz değerli protokol üyelerini ve Karşıyaka'mızın önde gelen isimlerini yanımızda görmek bizlere büyük onur verecektir. Karşıyaka, her zaman olduğu gibi, tüm aidiyetlerin üzerinde; ortak bir değerdir."
YEŞİL-KIRMIZILILAR BİLETLERİ TÜKETTİ
İki köklü takımı 2 yıl sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi konuk Karşıyaka taraftarlarına ayrılıp 35.5 TL'den satılan 1685 biletin tükendiği öğrenildi. Eskişehir taraftarları da mücadeleye çok büyük ilgi gösterirken, Karşıyaka yönetimi açıklamasında deplasman organizasyonu için de destek istendi. Açıklamada, "Eskişehir deplasmanına yönelik düzenlenecek organizasyona sağlayacağınız her türlü katkı ve destek; taraftarlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde deplasmana ulaşması ile takımımızın yanında olması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.