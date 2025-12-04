Karşıyaka'dan İzmir’e çağrı

"KAF-KAF ORTAK DEĞERDİR"

Karşıyaka yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Valimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımız, değerli Milletvekillerimiz, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız ve camiamızın değerli iş insanları, 7 Aralık'ta oynanacak Eskişehir deplasmanı, camiamız için birlik ve dayanışmanın güçlü bir yansıması olacaktır. Bu önemli karşılaşmada, siz değerli protokol üyelerini ve Karşıyaka'mızın önde gelen isimlerini yanımızda görmek bizlere büyük onur verecektir. Karşıyaka, her zaman olduğu gibi, tüm aidiyetlerin üzerinde; ortak bir değerdir."