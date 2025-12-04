Nazilli taşınıyor

Aydın'ın köklü kulüplerinden Nazillispor, stadının ardından antrenman tesislerinden de oldu. Naz-Naz, stadının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapanmasının ardından tesislerden de çıkarılmasıyla ilçeden taşınmak zorunda kaldı. Daha önce adı Nazilli Belediyespor olup geçen yıl şirketleşen kulüp Haluk Alıcık Tesisleri'ni boşaltmak zorunda kaldı. Tesisin sahibi olan Nazilli Belediyesi'nin ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliyesini talep ettiği kulüp, tahliye kararı kesinleşince ortada kaldı.

MAÇLAR PAMUKÖREN'DE

Belediye tarafından 8 yıl önce yaptırılıp 2017'de kapılarını açan, Haluk Alıcık Tesisleri, 4 katlı kamp binası, 18 bin metrekarelik çim alanı, fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonuyla tam bir kompleks görünümündeydi. Nazilli'yi profesyonel ligde temsil eden tek kulüp Nazillispor'a Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri sahip çıktı. Kafile, KYK tarafından boşaltılan ve Sultanhisar Belediyesi'ne devredilen 150 kişilik öğrenci yurdunda konaklayacak. Nazillispor antrenmanlarını Sultanhisar Atça Mahallesi'nde yapıp, ligdeki iç saha maçlarını da Kuyucak ilçesinin kırsalındaki Pamukören Stadı'nda oynayacak. Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Sultanhisar Belediye Başkanı

Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkürlerini iletti.

ÖZKAN KILIÇ DÖNEMİ

Üçüncü Lig 4. Grup'ta bu sezon galibiyetsiz amatöre düşme hattında yer alıp teknik heyette sürekli değişikliğe giden Nazillispor'da Özkan Kılıç dönemi başladı. Sezon içinde ikinci kez göreve gelen Yüksel Yeşilova'nın tek maça çıkıp ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Sezonun ilk 11 haftasında yalnızca 2 puan toplayabilen Nazillispor, 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle grubun son sırasında bulunuyor.