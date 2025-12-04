Soma stadına kavuşuyor

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Somaspor yeni evi Nazım Yavuz Stadyumu'na bu hafta kavuşacak. Siyah-beyazlıların cumartesi günü Menemen FK ile oynayacağı iç saha karşılaşmasının Soma Atatürk Stadı'ndan yapımı tamamlanan Nazım Yavuz Stadyumu'na alınacağı ifade edildi. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ihale sonrası ilçedeki 15 bin metrekarelik arazide inşaat çalışmalarına başlanan 7 bin kişi kapasiteli statta çalışmalar tamamlanmıştı. Soma Kaymakamı Ünal Koç başkanlığında düzenenlenen İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı sonucunda 2025-2026 sezonunda ilçedeki tüm resmi spor müsabakalarının Soma Nazım Yavuz Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri ve kamu görevlileri katıldı.

FAIR-PLAY VURGUSU

Toplantıda, sezon boyunca ilçede düzenlenecek sportif karşılaşmaların Fair-Play anlayışı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kurallara uygun biçimde yapılabilmesi için alınacak tedbirler de değerlendirildi.