Trabzonspor güle oynaya

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. Müsabakanın ilk yarısında iki ekibin bulduğu pozisyonlarda gol sesi çıkmadı ve 0-0 bitti. 65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0. 84'te Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek eledi ve gruplara kaldı.