Ziraat Türkiye Kupası’nda sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı ve gruba katılan takımların bir çoğu belli oldu. Süper Lig ekibi Kocaelispor, deplasmanda 2. Lig temsilcisi Karacabey'i Furkan ve Ahmet'in golleriyle 2-1 mağlup ederek turladı. Karacabey'e Nejdet Nezir'in golü yeterli gelmedi. Birinci Lig ekibi İstanbulspor, sahasında ligdeki rakiplerinden Sarıyer'i Ömer Faruk (3), Mamadou, Krstovski ve Mustafa'nın golleriyle 6-0 yenerek tur atladı.

1. LİG EKİPLERİ TURLADI

Birinci Lig temsilcisi Erzurumspor FK, gurbette Üçüncü Lig ekibi Kahramanmaraşspor'u Sylla'nın attığı gollerle 3-1 yenerek gruplara kaldı. Maraş temsilcisine Muhammet'in attığı tek gol tur için yetmedi. Süper Lig ekibi Karagümrük ise deplasmanda 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u Gray (3), Serginho ve Atakan'ın golleriyle mağlup ederek turladı. Erok'a Altar Han'ın attığı iki gol yetmedi.