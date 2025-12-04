Zirvede en kritik dönemeç

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta üst sıralarda yer alan takımlar adına büyük önem taşıyor. Puan sıralamasında yer alan ilk 9 takımın 8'inin kendi arasında oynayacağı mücadeleler nedeniyle zirve ve Avrupa yarışındaki takımlar adına kritik bir hafta olarak değerlendiriliyor. Haftanın açılış maçı yarın zirvede yer alan G.Saray, Avrupa barajının hemen altındaki Samsunspor'u ağırlayacak.

Cumartesi günü ise liderin yakın takipçisi Fenerbahçe, Avrupa potasına girmeyi hedefleyen 9. sıradaki Başakşehir'e konuk olacak.

Pazar günü ise heyecan tavan yapacak. İzmir'deki mücadelede ligin iki flaş takımı Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. 26 puanla 4. sıradaki Göztepe bu maçı kazanıp 1 üst basamakta yer alan 31 puanlı rakibine yaklaşmayı hedeflerken bordo-mavililer ise şampiyonluk hedefi için Göz-Göz önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü oynanacak. 6. sıradaki Beşiktaş'ın 7. sıradaki G.Antep FK'yı konuk edeceği karşılaşma da haftanın sonucu en çok merak edilen sınavları arasında yer alıyor. Bu dört karşılaşmanın hepsi de saat 20.00'de başlayacak.