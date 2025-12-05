Alperen NBA’de 5 bin sayıyı geçti

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın evinde Sacramento Kings'i 121-95 mağlup ettiği müsabakada attığı sayılarla NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını geçti.

DOUBLE-DOUBLE YAPTI

TOYOTA Center'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, 4 top çalma ve 3 asistle oynadı. Houstan'da Kevin Durant 24 sayı, 8 asist ve Amen Thompson da 20 sayı, 12 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 17. yenilgisini alan Sacramento'da ise Maxime Raynaud ile Malik Monk'un 25'şer sayısı galibiyete yetmedi.