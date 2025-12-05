Aslan’da Beraldo sesleri

Süper Lig'de Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe ile berabere kalarak zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemi için gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım, ocak ayında birçok mevkii için nokta atışı hamleler planlarken özellikle savunmasına takviye yapmak istiyor. Yoğun maç trafiği içerisinde Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirme fırsatı bulamayan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, özellikle sol stopere takviye isteğinde bulundu. Aslan, ara transfer dönemi için daha önce de gündeme gelen Lucas Beraldo'yu yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de bu sezon istediği süreleri bulamayan 22 yaşındaki futbolcu için hamle yapmayı planlıyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı savunma oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Fransız ekibinin de yolları ayırmayı planladığı Beraldo için sarı-kırmızılılar ilk etapta kiralık formülünü devreye sokmayı planlıyor. Ayrıca sözleşmeye satın alma opsiyonu ekletmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Paris temsilcisi ve Sambacı yıldızı ikna etmenin yollarını arıyor.