Aydınspor’da içler acısı tablo

Bir dönem Süper Lig'de Ege'yi başarıyla temsil eden Aydınspor, bugün Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta adeta yaşam mücadelesi veriyor. 70 yıllık efsane geçmişine rağmen forma, havlu, kamp eşyası gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma gelen siyah-beyazlılar, şehrin ileri gelenlerinin vurdumduymaz tavrı nedeniyle tarihin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Kulübün yetkilileri ve taraftarları, "Aydınspor sahipsiz kalamaz" diyerek bir kez daha destek çağrısında bulunuyor.

"HAVLULARI BİLE YOK"

Kulübün içinde bulunduğu dramatik tabloyu anlatan Aydınspor Genel Kaptanı Tayfun Ünal, futbolcuların barınma ve temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını söyledi. Ünal, "Takımımız sahipsiz. Tesisimiz olmadığı için futbolcular yurtta kalıyor. Aylık kişi başı 8 bin TL ödeme yapıyoruz. Şu anda 16 futbolcumuz yurtta kalıyor ve toplam 158 bin lira borcumuz oluştu. Cuma gününe kadar ödeme yapamazsak futbolcular yurttan çıkarılacak" dedi. Aydınspor Taraftar Grubu Asi Kankalar'ın tribün liderlerinden Coşkun Çakırca ise, "Deplasmana gidiyoruz, futbolcular duş alıyor ama sarılacak havluları bile yok. Ayaklarına giyecek terlikleri yok. Yağmurlu havada ıslanan formalar değiştirilemiyor, çamurlu formayla ikinci yarıya çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.