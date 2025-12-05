Bodrum’un keyfi yerinde

Trendyol 1'inci Lig'de son olarak evinde Çorum FK'yı 4-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına adını yazdıran Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gruplara kalıp yoluna devam etti. Kupadaki Muğla derbisinde 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan hemşehrisi Muğlaspor deplasmanına çıkan Bodrum FK rakibini 2-1 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Maçın ilk devresini 1-0 geride tamamlayan Bodrum FK ikinci yarıdaki golleriyle 4'üncü turu kazasız bitirdi. Teknik direktör Burhan Eşer, zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Kupada her takım, her takımı yenebiliyor. Biz de zorlu bir maç oynadık. Muğlaspor takımı kendi liginde üst sıralarda. Şimdi iki kulvarda mücadele edeceğiz. Ligde ilk 2 sıradayız. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GURBETTE ZİNCİR KIRACAK

Bodrum FK, kupada grup aşamasına kalmadan önce Tire 2021 FK, Zonguldakspor ve Muğlaspor'u eledi. Yeşil-beyazlılar bu hafta ligde ise Bandırmaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son iki deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Bodrum ekibi, zincir kırmanın hesaplarını yapıyor