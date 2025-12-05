Dünya Kupası’nda kura heyecanı

FIFA 2026 Dünya Kupası'na az bir süre kalırken, dev organizasyon öncesi bugün kura çekimi heyecanı yaşanacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Play-Off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. Türkiye, Play- Off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak. 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından yarın duyurulacak. A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Play- Off'a kalırken, ilk maçını 26 Mart 2026'da Romanya ile Türkiye'de oynayacak.