Ege’den büyük başarı

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı ve 13 ülke şampiyonunun katıldığı Sualtı Ragbisi Şampiyon Kulüpler Kupası Turnuvası'nda Ege Üniversitesi Büyük Erkekler Sualtı Ragbisi Takımı, dünya dördüncüsü oldu. Takım ayrıca bu turnuvada yarı final oynayan ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi. Grup elemelerini başarıyla tamamlayan Ege Üniversitesi Büyük Erkekler Sualtı Ragbisi Takımı, çeyrek finalde İsveç şampiyonunu 1-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale ulaştı. Yarı finalde Finlandiya şampiyonuna 2-1 yenilen Ege temsilcisi üçüncülük-dördüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Bu turda Kolombiya şampiyonuna penaltılarla 2-1 yenilen Ege Üniversitesi, turnuvayı dördüncü olarak tamamlayarak büyük bir başarı gösterdi.

REKTÖR BUDAK'TAN TEBRİK

Takım oyuncularını tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Sualtı Ragbisi Şampiyon Kulüpler Kupasında dünya dördüncüsü olarak bizleri gururlandıran Büyük Erkekler Sualtı Ragbisi Takımımızı tebrik ediyorum. Takımımızın bu başarısı, üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılık gerektiren bu sporda disiplinli bir şekilde çalışarak başarıya ulaşan sporcularımızı ve onları en iyi şekilde hazırlayan antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Ege Üniversitesi olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.