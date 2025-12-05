Fener’e sürpriz öneri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Trabzonspor ile amansız bir mücadeleye giren Fenerbahçe'de gündem golcü takviyesi. Ara dönemde Youssef En Nesyri'nin yerine santrfor arayan Fener, yurtdışından bir çok ismi mercek altına almıştı.

Kurmayların önüne bu kez Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sezon başında 53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Fenerbahçe'ye önerildi. Ülkeye adaptasyon sorunu nedeniyle takımda mutsuz olan ve ayrılmak istediği iddia edilen 26 yaşındaki Uruguaylı santrforun menajeri yeni kulüp arıyor. Yönetim, oyuncu için Futbol Direktörü Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporunu beklerken maliyet araştırmasına da başladı. Al-Hilal'den yıllık 21 milyon Euro kazanan Nunez'e aynı ücreti verilemeyeceği menajerine iletildi. En-Nesyri'nin satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmak veya Uruguaylı golcünün maaşının paylaşılması da seçenekler arasında. Nunez'in Fenerbahçe'ye önerilmesinden önce kulüp hakkında bilgi topladığı da belirtiliyor. Uruguaylı santrfor, hem sarı-lacivertlilerden bu sezon Al-Hilal'e transfer olan takım arkadaşı Yusuf Akçiçek'ten hem de ülkesinin en önemli futbol figürlerinden biri olan vatandaşı Diego Lugano'dan İstanbul ve Fenerbahçe'ye dair olumlu bilgiler aldıktan sonra bu girişimin gerçekleştiği ifade ediliyor.

OOSTERWOLDE'YE JUVENTUS KANCASI

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye sürpriz bir talip çıktı. Stoper arayışında olan İtalya Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe'nin yetenekli savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi gündemine aldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Juventus'un radarına girdi. İtalyan devi Juventus'un Hollandalı savunmacı için ocak ayında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Oosterwolde'nin satışına sıcak bakmayan Fenerbahçe, yıldız isim için 20 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarılacivertliler, deneyimli ismi 7 milyon Euro ve üzeri bir rakama satması durumunda, anlaşma gereği elde edilen karın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek.

ARJANTİN'DEN YAKIN TAKİP

Oyuncusu Nunez'e takım arayan menajerinin listesinde River Plate'in de olduğu belirtildi. Brezilya basınından Globo'nun iddiasına göre Arjantin devine önerilen Uruguaylı santrfor için görüşmeler başladı. River Plate'in de Nunez'in Suudi Arabistan'daki maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun transferi istemesi halinde ücretinde büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği haberde belirtildi.