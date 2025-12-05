Fethiyespor turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Fethiyespor, evinde konuk ettiği Bandırmaspor'u Şahan Akyüz, Uğur Ayhan, Cihan Kazan ve Samet Asatekin golleriyle 4-1 yendi. 3'te Onur'un korner atışından gelen topa altı pas içinde çok iyi yükselen Şahan, topu kafa ile filelere gönderdi: 1-0. 18'de savunma arkasına sarkan Wilson kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-1. 27'de Arda'nın sağ kanatta topla buluşturduğu Uğur, güzel bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1. 69'da Uğur'un sol kanattan pasını iyi takip eden Cihan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1. 83'te Muhammet Enes'in derinlemesine pasında topla buluşan Samet, meşin yuvarlağı gönderdi: 4-1. Fethiyespor 4-1 kazanarak adını gruplara yazdırmayı başardı.