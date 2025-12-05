Gökçen’den halterde gümüş madalya

UŞAK Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Anıl Gökçen, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Halter Büyükler Balkan Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

GENEL SIRALAMADA İKİNCİ OLDU

71 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden genç sporcu şampiyonada koparmada 113 kg ile üçüncü, silkmede 142 kg ile ikinci ve 255 kg toplam derece ile yarışmayı genel sıralamada ikinci olarak tamamladı. Gümüş madalya kazanan Gökçen, üst düzey sporcuların mücadele ettiği organizasyonda gösterdiği performansla hem üniversitesini hem de ülkemizi gururlandırdı.