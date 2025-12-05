Gözü Tahkim’de

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışında pazar günü en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak Karşıyaka bir yandan da Tahkim Kurulu'ndan bahis nedeniyle ceza alan futbolcularıyla ilgili kararı bekliyor. Ankaraspor'da görev yaptığı dönemde 2023-2024 sezonundaki şike tartışmalı Nazillispor maçının ardından bu sezon başında iki takımdaki futbolcularla birlikte PFDK'ya sevkedilerek bahis hesabı olduğu için 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan, federasyonun liglerdeki yeni bahis soruşturması sonrası cezasında indirim talebiyle tekrar Tahkim Kurulu'na başvuran Ömer Faruk Sezgin ile ilgili henüz karar çıkmadı.

TARAFTARDAN ADALET ÇAĞRISI

Yalnız 1 kez bahis oynadığı ortaya çıkan tecrübeli golcü, bahis soruşturmasında kendisiyle aynı durumda olan emsal futbolcular gibi cezasının 45 güne düşürülüp sahalara dönmeyi bekliyor. Karşıyakalı taraftarlar da Tahkim Kurulu'na adalet çağrısı yaptı. Daha önce çok sayıda futbol bahsi oynadığı tespit edilen stoper Erol Zöngür de profesyonelliğe geçtikten sonra son 3 yıldır hiç bahis oynamadığını belirterek Tahkim Kurulu'ndan 12 aylık cezasına indirim talep ediyor. Liglerde Erol'la aynı durumda olan bazı futbolcuların daha az hak mahrumiyeti cezası aldığını belirleyen futbolcunun vekili itirazda bulundu. Tahkim Kurulu, üst liglerde kendisine itiraz eden futbolcuların cezalarında indirime gitmemişti.