Muğlalı taekwondocular gururlandırdı

BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Dünya Taekwondo Federasyonu'nun prestijli organizasyonu "World Taekwondo Bosnia and Herzegovina Open E1" Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Takımı önemli başarılara imza atarak Türkiye'yi ve Muğla'yı gururlandırdı. Genç Kızlar 68 kg kategorisinde Elif Münire Arslan bronz madalyaya uzanırken, Yıldız Erkekler 57 kg kategorisinde Ömer Yiğit Dayal da bronz madalya kazandı. Elif Özer (44 kg Yıldız Kızlar), Afra Zeynep Arslan (59 kg Yıldız Kızlar) ve Ece Kurucan (55 kg Yıldız Kızlar) çeyrek final maçlarına yükselerek kendi kategorilerinde beşincilik elde edip takdir topladı.