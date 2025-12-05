Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu! İşte dev eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Saat 15.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.

Kura çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'yla aynı gün 2026 Dünya Kupası kuralarının da çekileceğini hatırlattı.

"MİLLİ TAKIMIMIZIN KUPAYA KATILACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Türkiye Kupası'nın yanı sıra akşam Dünya Kupası kura çekimi heyecanı da yaşayacaklarını belirten TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Türkiye olarak kura heyecanına odaklandık. Ancak bugün başka bir kura heyecanı da yaşanacak. 2026 Dünya Kupası'nın kuraları çekilecek. Ülkemiz muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Başkanımızın da her zaman vurguladığı gibi milli takımımızın kupaya katılacağına yürekten inanıyoruz. Elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Montella yönetimindeki milli takımımızın önce Romanya, sorasında da Slovakya – Kosova eşleşmesinden gelecek rakibiyle oynayacağı Play-Off finalini kazanacağına güvenimiz tamdır. Elemelerdeki performanslarını bu maçlara da yansıtacak olan millilerimizin 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son vereceklerdir. Milli takımımız, taraftarlarımızın desteği ve 85 milyonun duasıyla Dünya Kupası'na renk katacaktır" diye konuştu.

"AVRUPA KUPALARININ EN KOLAY YOLU TÜRKİYE KUPASI'NDAN GEÇMEKTEDİR"

Avrupa kupalarına katılmanın en kolay yollarından birisinin Türkiye Kupası olduğuna dikkat çeken Otyakmaz, "Kulüplerimizin Avrupa kupalarında çıtayı yukarı çıkartmalarını istiyoruz. Avrupa kupalarının en kolay yolu Türkiye Kupası'ndan geçmektedir. Futbolumuza katkı sunan takımlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Türkiye Kupası'nda 7 bölge 81 ilden takımlar kendilerini gösterme şansı buldu. 24 takımın mücadele edeceği grup maçları kupadaki heyecan seviyesini bir üst basamağa taşıyacak. Geçen seneden farklı olarak takımlar 2 iç saha, 2 deplasman olmak üzere 4'er maç yapacak. Temennimiz 23 Aralık'ta başlayacak grup maçlarımızın seyir zevki yüksek maçlara sahne olmasıdır. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE GRUPLAR:

A Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK, Aliağa FK

C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı

BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ:

Fenerbahçe (D)

Keçiörengücü

Kocaelispor (D)

Rizespor

FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ

Beşiktaş

Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)

Erzurumspor

Gaziantep FK (D)

GALATASARAY'IN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ:

Başakşehir

Fethiyespor (D)

İstanbulspor

Alanyaspor (D)

TRABZONSPOR'UN TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ:

Alanyaspor

İstanbulspor (D)

Fethiyespor

Başakşehir (D)

KUPA FORMATI

Grup aşamasında ilk maçlar; 23-24-25 Aralık'ta, son karşılaşmalar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Kupa 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere 4 maç yapacak.

Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

Dev organizasyonda çeyrek final, yarı final ve final müsabaka tarihleri daha sonra ilan edilecek.