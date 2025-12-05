Sultanlar Ligi’nde Ege derbisi

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, taraftarı önünde Aras Kargo ile karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem olarak Hakkı Demiralay ile Turgut Uzunçakmak görev yapacak. Karşılaşma yarın saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...





TAKIMLARIN LİG BAŞARILARI

Müsabakanın bilet fiyatları ev sahibi tribünleri için 250 TL, misafir seyirci için ise 400 TL olarak belirlendi. Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan her iki ekip de çıkış arıyor. Sezona iyi başlayan Aras Kargo 8 maçta aldığı 3 galibiyetle 7'nci sırada yer alırken, iki galibiyeti bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise haftaya 12'nci sıradan giriyor.