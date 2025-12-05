Süper Lig’de teknik kıyım

Süper Lig'de sezonun ilk 14 haftasında yine teknik direktör ayrılıkları ön plana çıktı. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 10'u teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. 2025-2026 sezonunda ilk direktör değişikliğine giden takım Gaziantep FK oldu. İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Anadolu ekibi, Taşdemir ile yollar ayrıldı. Ardından Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solkjaer ve Fenerbahçe'de de ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

10 KULÜP DE DEĞİŞİM

İlerleyen süreçte Başakşehir, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve son olarak Kasımpaşa'da ayrılık gerçekleşti. Lacivert- beyazlılar, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze döneminin sona erdiğini açıkladı. Şota idaresindeki Kasımpaşa, 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 13 puanda kaldı.