Yalçın’a şok sözler

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Neftçi Bakü forması giyen Kamerunlu golcü, "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim" diye konuştu.

İYİ OYUNCU OLMASI ŞART

33 yaşındaki golcü, "Şunu net olarak söyleyebilirim. Beşiktaş'ın organizasyon sorunları var. Sadece hoca değiştirmek yetmez, iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, 'iyi oyuncu' olmasıdır. Bizim son şampiyon olduğumuz döneme bakın. Kadroda çok büyük yıldızlar veya astronomik maaş alan oyuncular yoktu ama iyi bir takım olmuştuk. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık" ifadelerini kullandı.