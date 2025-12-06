Egeliler filede parkeye çıkıyor

SULTANLAR Ligi'nde ve Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Egeliler parkeye çıkıyor. Ege derbisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo ile karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta maçı saat 15.00'te başlayacak. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ise Endo Karşıyaka evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 12'nci hafta maçı saat 16.00'da başlayacak. Aynı grupta saat 14.30'da Denizli BŞB deplasmanda Vakıfbank II ile oynayacak. Saat 16.00'da Manisa BŞB evinde Çanakkale Bld'yi konuk edecek, saat 17.30'da ise Altınordu taraftarı önünde Yeşilyurt'u ağırlayacak.