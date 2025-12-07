Altay nihayet

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, evinde konuk ettiği Eskişehir Anadolu SF'yi 2-0 mağlup etti ve hem dört maç aradan sonra kazandı hem de evindeki ilk zaferini elde etti. 2'de sağ kanattan Ceyhun'un ortasına Arif kafayla vurdu, top üstten auta gitti. 14'te ceza yayı üzerinde Özgür, sert ve isabetli bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0. 27'de Yunus, sağ kanattan yapılan ortaya vuruşunu yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı. 38'de Ünal, ceza yayı üzerinde rakiplerini çalımladı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yapan oyuncu, kaleciyi geçemedi. 45+2'de Altay savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Berkay topu önünde buldu. Beklemeden vuruşunu yapan oyuncu, topu auta gönderdi. İlk yarı, ev sahibi Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SONUCU ÜNAL ALİHAN BELİRLEDİ

58'de Mert'in sol kanattan yaptığı ortaya Ünal kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-0. 63'te sağ kanattan Eskişehir Anadolu ceza sahasına sarkan Emre, vuruşunu yaptı ancak kaleci topu son anda kornere çeldi. 89'da Özay, ceza sahası dışından kavisli bir orta yaptı. Özgür topa yükselip kafayla vurdu fakat top kalecinin kucağında kaldı. Maçta başka gol olmayınca, ev sahibi Altay müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.