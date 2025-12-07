Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım

Süper Lig'in 15. haftasında önceki gün Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken maç sonunda yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin tartışmalar sürerken Amerika'da bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar geldi. Hacıosmanoğlu, penaltı tartışmasıyla gündeme oturan maç hakkında yorum yapmadan önce milli duyguların yüksek olduğu bir günün ortasında bu olayların yaşanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bunu bile konuşmaya izin vermediler. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor" şeklinde yorumda bulundu.

Tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin konuşan Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi. TFF Başkanı'nın bu açıklamaları, hem futbol camiasında hem de Merkez Hakem Kurulu'nda büyük yankı uyandırırken bu hafta içinde konu ile ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşanması bekleniyor.