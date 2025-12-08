F1’de Norris tarih yazdı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'sini üçüncü olarak tamamlayan McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk şampiyonluğunu ilan ederek tarih yazdı. Son yarışa 12 puanlık avantajla başlayan Lando Norris, 423 puanla kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu ilan etti.

Son yarış öncesi 396 puana sahip olan Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı ve 421 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.