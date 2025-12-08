Fethiyespor evinde kayıp

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 4-2 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. 7. dakikada Muhammet'in şutunda Kemal'e çarpan top, Fethiyesporlu Şahan'a da çarparak ağlara gitti: 0-1.

33. dakikada Eray, orta sahada sahip olduğu topu sürerek ceza sahası yayından düzgün bir vuruşla Arda'nın sağından topu ağlara gönderdi: 0-2. 41. dakikada Samet'in korner atışından gelen topu ön direkte Uğur kafa ile aşırdı. Topa iyi yükselen Cihan topu filelere gönderdi: 1-2. 70. dakikada Fethiyespor'un orta sahada kaptırdığı topu iyi taşıyan Alihan'ın pasında topla buluşan Eray farkı ikiye çıkardı: 1-3. 81. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde Kerem, röveşata ile topu ağlara gönderdi: 2-3. 83. dakikada Alihan'ın pasında Eray düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru belirledi: 2-4.