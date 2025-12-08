Icardi’nin yerine yıldız golcü! Meksikalı forvet İstanbul yolcusu

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 2, Fenerbahçe'nin ise 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalara başladı. Performansı tartışılan Icardi'nin yerine golcü bir oyuncu bakan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Yıldız golcü ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
Ara transferde forvet takviyesi yapmaya karar veren Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi. Geçen sezon Milan'dan Morata'yı getiren menajer George Gardi, bu kez Santiago Gimenez'i sarı-kırmızılı kulübün gündemine soktu. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Meksikalı forvet, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır durumda olduğu açıklandı.
Galatasaray cephesi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. İcardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, Gimenez'de sonuç alamazsa alternatif isimlere yönelecek.
MİLAN 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
Kariyerine Meksika ekibi Cruz Azul'da başlayan Gimenez ardından 2022'de 6 milyon Euro'ya Feyenoord'a transfer olurken 3 Şubat'ta ise 30 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu. 24 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Meksikalı golcünün, İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Bu sezon Milan formasıylaa 11 maça çıkan Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
GIMENEZ KİMDİR?
ADI: Santiago Tomas Gimenez
YAŞ: 24
DOĞUM YERI: Resistencia
(Arjantin)
UYRUK: İtalya/Meksika
BOY: 1.83
MEVKI: Forvet-Santrfor
AYAK: Sol
KULÜP: Milan
KONTRAT: 30 Haziran 2029