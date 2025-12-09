Beşiktaş’ta kötü haber! İki yıldız isimden sakatlık şoku

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Konuk ekip Gaziantep FK Gökhan Sazdağı'nın sektirdiği topta, Bayo ile bulduğu golle 7. dakikada 1-0 öne geçti.





Siyah-beyazlılar bu gole 35. dakikada Zafer Görgen'nin hatasından faydalanan El Bilal Toure'nin golüyle yanıt verdi. Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı goller geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil" dedi.