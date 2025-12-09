Beşiktaş’ta kötü haber! İki yıldız isimden sakatlık şoku

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Konuk ekip Gaziantep FK Gökhan Sazdağı'nın sektirdiği topta, Bayo ile bulduğu golle 7. dakikada 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlılar bu gole 35. dakikada Zafer Görgen'nin hatasından faydalanan El Bilal Toure'nin golüyle yanıt verdi. Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı goller geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil" dedi.
İLK YARIDA SAKATLIK ŞOKU
Öte yandan ilk yarının 23. dakikasında Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Cengiz Ünder sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen devam edemeyen tecrübeli futbolcu, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
BİR ŞOK DA JOTA'DAN
Beşiktaş'a ilk yarının son anlarında girdiği pozisyonda sakatlık geçiren Jota Silva'dan da kötü haber geldi.